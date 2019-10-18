Голкипер "Спартака" Александр Максименко в интервью клубной пресс-службе рассказал о существовании так называемого спартаковского духа.
"Готов повторить слова про желание провести в "Спартаке" всю карьеру. Правда, пока никто подобного контракта мне не предлагал. Я попал в Академию довольно поздно, в 15 лет. Но за эти годы действительно проникся атмосферой и спартаковским духом. Не знаю, как это объяснить, но он все-таки существует! Я привык к красно-белым стенам на базе, к красно-белой экипировке, к нашим уникальным болельщикам и потрясающему стадиону… Я уже прижился тут, мне комфортно. При этом, конечно, есть определенные амбиции и желание попробовать себя в Европе. В особенности это касается клубов из ведущих европейских лиг", — рассказал Максименко.
21-летнего вратаря также спросили, есть ли российские клубы, за которые он бы не стал играть. "Сто процентов не смог бы выступать за ЦСКА!" — ответил Максименко.
Максименко: не знаю, как это объяснить, но спартаковский дух все-таки существует!
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