» » Сорокин: Тедеско даст "Спартаку" много эмоций, но "Рубин" будет отталкиваться от своей игры

Сорокин: Тедеско даст "Спартаку" много эмоций, но "Рубин" будет отталкиваться от своей игры

Защитник "Рубина" Егор Сорокин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ со "Спартаком".

Матч, который состоится на стадионе "Открытие Арена" в Москве 19 октября, станет дебютным для Доменико Тедеско на посту главного тренера красно-белых.

"Думаю, игра в любом случае будет тяжелой. Новый главный тренер точно дал "Спартаку" много эмоций. Обычно после перестановок случается всплеск: каждый игрок старается доказать заново, что он достоин быть в основе. Все будут выкладываться по максимуму, чтобы проявить себя.

У "Спартака" не сыграют Жиго и Джикия? В "Спартаке" есть другие защитники, которые могут выступить не хуже. Хотя Джикия — капитан команды, а без такого человека на поле и в раздевалке всегда трудновато. Но мы будем отталкиваться от своей игры", - цитирует Сорокина Sport24.ru.


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Теги: Сорокин Тедеско Спартак Рубин
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