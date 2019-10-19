Рейнгольд: Тедеско наверняка попросит денег на новых игроков, потому что с этим составом ловить нечего

Чемпион и обладатель Кубка СССР Валерий Рейнгольд в интервью Rusfootball.info рассказал о презентации автобиографической книги перед матчем "Спартак" - "Рубин", поделился ожиданиями от игры красно-белых под руководством нового главного тренера, поразмышлял о шансах "Ростова" против "Зенита", а также рассказал, что может ждать Артёма Дзюбу, если он уедет в итальянский "Интер".

Фото: "Спорт-Экспресс"