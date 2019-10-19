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Рейнгольд: Тедеско наверняка попросит денег на новых игроков, потому что с этим составом ловить нечего

Чемпион и обладатель Кубка СССР Валерий Рейнгольд в интервью Rusfootball.info рассказал о презентации автобиографической книги перед матчем "Спартак" - "Рубин", поделился ожиданиями от игры красно-белых под руководством нового главного тренера, поразмышлял о шансах "Ростова" против "Зенита", а также рассказал, что может ждать Артёма Дзюбу, если он уедет в итальянский "Интер".
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Я еду на игру "Спартак" - "Рубин". Дело в том, что я вообще редко посещаю футбол. Такой футбол, как сейчас, мне не нужен. Но я хочу сказать другое: я выпустил книгу, - сообщил Рейнгольд.

- Это автобиографическая книга?

- Да. Это книга про мою жизнь - про мою молодость, как прошло мое детство, про мое время в "Спартаке", как я стал там основным игроком и выступал за эту команду почти десять лет. Мои родственники заставили ее написать. Слава богу, нашелся меценат. Дал денег. Поэтому перед игрой с "Рубином" на территории стадиона состоится презентация книги. Она называется "Валерий Рейнгольд".

- А о шансах "Спартака" в ближайшей игре под руководством нового главного тренера что думаете?

- Знаете, ничего сказать не могу. Во-первых, я не знаю этого тренера. И у команды пока ничего нет - там пустота. Когда такое было? "Спартак" борется за выживание! Если в этом матче сыграет неудачно, то будет в зоне стыковых матчей. Это ужасно, плачевно. Но к этому дело шло. Поэтому я не могу чего-то сказать.

- Многие считают, что после смены тренера у любой команды всегда происходит эмоциональный всплеск.

- Не думаю, что будет всплеск. Это что, можно так за три дня всколыхнуть команду, что она полетит? Чушь собачья. Команду утопили, а сейчас она воскресла? Многие известные ветераны, такие как Мостовой, Тихонов, повторяют мои, а я их мысли: кто такой Тедеско и зачем он нужен "Спартаку"?! Мы же все прекрасно понимаем. Поэтому что касается игры, то мало надежды, что что-то изменится. Второй момент: дадут ли ему работать? И он наверняка попросит денег. Потому что с этим составом нечего ловить. И какими бы не были тренировки - бесполезно. Это не овчарка, которую можно надрессировать, и она пойдет выполнять твои указания. Это коллектив, это команда, а здесь надо менять полсостава. Ведь весь чемпионский состав разогнан был. Так что мне трудно сказать, чего ждать от этой игры.

- Если "Спартак" занимает далеко не лучшую позицию в турнирной таблице, то его бывший наставник Валерий Карпин вместе с "Ростовом", кажется, замахнулся на самые высокие места. В этом туре ростовчане встречаются с "Зенитом".

- Я жду, что Карпин даст бой: терять ему нечего. Потому что он уже успешно работает. Честно говоря, я этого не ожидал. Поздравляю с этим успехом. Команда играет достойно. Во всяком случае в РПЛ. Он обязан дать бой. Потому что на что-то команда претендует. Поэтому будет интересная игра с двух сторон. Посмотрим. Преимущество здесь на стороне "Зенита". Но только потому что он играет дома.

- Нападающего "Зенита" Артёма Дзюбу слухи отправляют в итальянский "Интер".

- Это на его личное усмотрение. Он должен все взвесить. У него должно быть окружение, которое понимает футбол. Люди, которые помогут хорошим советом. Я бы советовал ему, чтобы не бросался с головой в омут. "Интер" - очень серьезная команда. Возникает вопрос: сумеет ли он в условиях этого жесткого прессинга показать себя так, как показывает себя сейчас. Если честно, то пока Дзюба забивает командам не самым сильным. Единицы у нас заиграли в Европе. Там надо пахать и пахать. Дзюба сейчас очень хорошо играет. Но перед отъездом надо сто раз подумать. Мне кажется, что в Европе он или расцветет еще года на полтора, или закончит свою карьеру.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Рейнгольд Тедеско Спартак Ростов Зенит Дзюба
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