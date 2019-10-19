- Отличный матч, забили 6 голов. Эмоции положительные, рад забить. Заслуженно выиграли, двигаемся дальше!
Мой гол? Честно, не думал, что Дзюба отдаст пас, но получилась великолепная передача, мне оставалось только попасть по воротам.
- Показалось, что "Ростов" у ваших ворот ничего опасного не создал.
- Действительно. И мы тоже готовились, ничего не дали сопернику создать. Доминировали все 90 минут и заслуженно выиграли. После перерыва не было ощущения, что игра сделана. В перерыве нам сказали, что нужно продолжать доминировать и забить как можно больше голов.
- Следующий матч с "Лейпцигом". Видели их матчи в этом сезоне?
- Еще пока не видели. Но тренер подскажет как правильно сыграть. Будем готовиться серьезно, все-таки Лига чемпионов.
Караваев: мой гол? Не думал, что Дзюба отдаст пас (видео)
Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев прокомментировал победу над "Ростовом" (6:1), передает корреспондент Rusfootball.info.
Фото: Rusfootball.info
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