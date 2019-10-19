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Радченко: "Ростов" будет биться за высокие места, но за чемпионство - вряд ли

Бывший футболист "Зенита" Дмитрий Радченко поделился мыслями о перспективах "Ростова" после поражения от сине-бело-голубых в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:6.

"Команда Карпина показала сегодня не самый лучший матч, план на игру не сработал. "Зенит" сыграл хорошо, поэтому победил. У "Ростова" всё ещё впереди. Не стоит после этого матча говорить, что команда находится не на своём месте. "Ростов" неплохо выглядит в этом сезоне: поменяли игру. Они будут биться за самые высокие места, но за чемпионство — вряд ли.

Что касается Дзюбы, то, если он захочет, может испытать свои силы в другом чемпионате", - цитирует Радченко "Чемпионат.сом".


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Теги: Радченко Зенит Ростов
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