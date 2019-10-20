Полузащитник "Краснодара" Тонни де Вильена поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ с "Динамо" (1:1).
"Считаю, что в первом тайме игра была равная, а во втором мы имели преимущество. Мы создали много моментов, и если бы забили хотя бы один, то победили. Сегодня было тяжело забить.
"Динамо" на предпоследнем месте? Это была обычная игра. Мы не должны обращать внимание, где находится соперник. Мы должны играть в свою игру и диктовать свои условия. Мы знали, что в этой игре будут определенные трудности. У "Динамо" сменился тренер, поэтому они могли выйти на поле очень мотивированными. Наш план на игру — играть в свой футбол, больше менять фланги во время атаки.
Знаю ли я что-то о Льве Яшине? Я сам о нем не знаю, но слышал, как игроки нашей команды говорили о нем.
Для нас следующая игра в Лиге Европы особенная, как финал. Поэтому мы должны выйти на нее и максимально выполнить свою работу, чтобы завоевать три очка. Шансы выйти в плей-офф еврокубка у "Краснодара" есть", - цитирует де Вильена Sport24.ru.
Де Вильена: если бы "Краснодар" хоть раз забил "Динамо" во 2-м тайме, то победил бы
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