Бубнов: 3-е место в таблице РПЛ реально отражает силу нынешнего "Краснодара"

Экс-футболист "Спартака" Александр Бубнов подвел итоги матча 13-го тура РПЛ между "Динамо" и "Краснодаром". Встреча, состоявшаяся 20 октября в Москве, завершилась со счетом 1:1. Это был первый матч динамовцев после отставки Дмитрия Хохлова с поста главного тренера.

Фото: Sportbox