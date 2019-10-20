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Бубнов: 3-е место в таблице РПЛ реально отражает силу нынешнего "Краснодара"

Экс-футболист "Спартака" Александр Бубнов подвел итоги матча 13-го тура РПЛ между "Динамо" и "Краснодаром". Встреча, состоявшаяся 20 октября в Москве, завершилась со счетом 1:1. Это был первый матч динамовцев после отставки Дмитрия Хохлова с поста главного тренера.
Фото: Sportbox
"У хозяев изначально был контратакующий план на игру, чему очень помог быстрый гол. Конкурировать с "Краснодаром" за владение мячом в принципе сложно, тем более в нынешнем положении динамовцев, а так они получили возможность строить игру по сопернику. Но и после пропущенного мяча с углового не запаниковали, не суетились. После перерыва они смогли прибавить в активности, в обороне позволили создать фавориту минимум острых ситуаций.

Однако нельзя не обратить внимание на то, что у "Краснодара" сейчас очень большие вынужденные изменения в составе, особенно в ключевой для организации атак средней линии. Это не может безболезненно сказываться на качестве командной игры. Нападающим часто приходится заниматься не своим делом, смещаться в глубину поля, искать мяч далеко от ворот соперника. "Краснодар" большую часть времени все равно контролировал территорию, создал больше подходов, лучше понимал, что нужно делать в завершающей фазе атак. Но на победу объективно не наиграл. Ничья — самый справедливый исход.

Пожалуй, третье промежуточное место в таблице реально отражает силу нынешнего "Краснодара". "Локомотив" и особенно "Зенит" сейчас выглядят сильнее, а ЦСКА с "Ростовом" послабее "быков". Что касается "Динамо", то бело-голубым будет очень сложно существенно улучшить позиции до зимнего перерыва. В данный момент команда идет предпоследней, опережая только "Тамбов", до спасительного 12 места три очка, а впереди очень сложный календарь", — цитирует Бубнова Sportbox.

"Краснодар" набрал 27 очков и остался на 3-й позиции в таблице РПЛ. "Динамо" набрало 11 очков и занимает 15-ю строку.


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Теги: Бубнов Краснодар Локомотив Зенит Ростов ЦСКА
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