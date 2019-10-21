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Кузнецов - о провале "Спартака": ребята еще несостоявшиеся звезды, но болельщики ждут результата сразу

Сергей Кузнецов, помощник бывшего главного тренера "Спартака" Олега Кононова, прокомментировал провал московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"
"Олег Георгиевич готовил одну команду летом, а в августе получил много новых футболистов. И сразу же интегрировать их в игру "Спартака" очень сложно. Думаю, он представлял себе ситуацию по-другому.

В команде, которую мы приняли, за 10 месяцев поменялись 17 футболистов! Как я уже заметил, большинство новичков появилось в августе. При этом не покупались опытные футболисты 28-30 лет, которые обладают серьезным опытом выступлений за свои сборные, сильные клубы. Если я ничего не путаю, генеральный директор заявлял, что "Спартак" берет футболистов на перспективу. А значит, спады в их игре неизбежны. У нас, напротив, почти все опытные исполнители ушли — Фернандо, Зе Луиш, Луис Адриано.

Мы приобрели талантливых ребят. У них есть масса положительных футбольных качеств. Но им тоже нужно давать время. Кто-то полгода адаптируется, кто-то даже больше. У кого-то получается, у кого-то нет.

Игроков тоже можно понять. Они появились в августе — и сразу с корабля на бал. А когда в сентябре возникла пауза на сборные, многие разъехались по своим национальным командам. И мы получили всех обратно за два-три дня до матча. У нас тренировалось только 6 человек из основы, когда остальные отсутствовали… Как в такой ситуации ставить игру?

Тиль всего несколько раз вызывался в сборную Голландии. Ларссон пока кандидат в шведскую. Ребятам 21-22 года. Они еще не состоявшиеся звезды. Однозначно будут расти и прогрессировать. Но от "Спартака" болельщики ждут сиюминутного результата. Вот в чем проблема. Для побед здесь и сейчас нужен соответствующий опыт", — цитирует Кузнецова "СЭ".


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Теги: КУзнецов Спартак
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