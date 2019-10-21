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Кейру: для кого-то алименты в 20 тысяч рублей - большая сумма, но у нас совсем другая жизнь

Бывшая баскетболистка Катерина Кейру прокомментировала ход судебного разбирательства с мужем Иваном Новосельцевым по разделу имущества и алиментам.

"В первую очередь, я хочу, чтобы имущества, которые были записаны не на Ивана, помещение, например, были признаны совместно нажитым. Плюс, конечно же, денежные средства, потому что мы жили так, что не были все деньги потрачены на имущества или на другие расходы. Это все копилось. Ничего другого я не требую.

То, что он не приходит, это очень неприятно. Наша с ним ситуация известна на всю страну. Я говорю, если ты хочешь сказать, что ты прав, тогда приди и скажи открыто. Мне не стыдно и не страшно, ничего придумывать я не собираюсь, в моей истории нет ни грамма выдумки, преувеличения или чего-то, чего не было в нашей жизни. А Ваня, даже когда может присутствовать на заседаниях, он не присутствует. Тогда ему нечего сказать.

У всех разные доходы, каждый человек живет своей жизнью и получает ту зарплату, которую получает. Если бы он зарабатывал в разы меньше, то, конечно, двадцать тысяч были бы большой суммой. Но в нашем случае это совсем другая жизнь и история. Это оскорбление всей моей жизни за все мое время, когда я работала и строила свою жизнь и карьеру.

Я до сих пор не понимаю, откуда взялась именно эта сумма. Почему судья вынес именно такое решение? Почему она определила именно такую сумму, несмотря на то, что я предоставляла документы? Я лично со своей стороны предоставила все, что могла.

Сколько он зарабатывает? Контракт, который я знаю, это 100 тысяч евро в месяц.

У меня грудной ребенок, он совсем маленький. Его здоровье зависит только от меня. В каком состоянии нахожусь я, в таком же будет и ребенок. Мне действительно очень тяжело об этом говорить, потому что не хватает уже сил и энергии. Поддержать свое здоровье нужно, я все отдаю ребенку. Я уже не беру слово мужчины. Как человек себя может так вести и как можно так злобно относиться к своему ребенку, я не знаю…

Принимают ли его родители участие в жизни ребенка? Я скажу так: у моего сына одна бабушка, которая нянчится с ним, находится постоянно рядом, помогает мне, любит его, и он любит ее. Это моя мама. Кто те, я не могу дать им определение после всего этого. Это не бабушки и не дедушки, не мать с отцом для Ивана, которые так разрушают жизнь своего сына. Я считаю, что они должны были сделать так, чтобы их сын одумался. Это мое личное мнение", - цитирует Кейру Sport24.ru.


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Теги: Кейру Новосельцев Сочи
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