Правительство Российской федерации выдало положительный отзыв на законопроект о возврате продажи пива на стадионах. Об этом рассказал депутат и болельщик "Локомотива" Игорь Лебедев.
"Надеюсь, примерно в 15-х числах ноября пройдет заседание профильного комитета и выйдем на первое чтение в 20-х числах. Мы очень многое обсуждали, было очень много дискуссий. Сейчас удалось получить положительное заключение правительства, за что большое спасибо Дмитрию Анатольевичу Медведеву и членам правительства.
Правительство выдает отзыв или заключение в поддержку или не поддержку концепции законопроекта. В нашем случае официальный отзыв в поддержку концепции. Концепция — разрешить продажу пива на стадионах", — цитирует Лебедева "РБ Спорт".
Правительство РФ выдало положительный отзыв на концепцию продажи пива на стадионах
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