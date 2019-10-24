Игорь Глушевич, агент Луки Джорджевича, рассказал о стоянии здоровья своего клиента. Футболист "Локомотива" получил травму в матче 13-го тура РПЛ с "Ахматом".
"У Луки повреждение связок колена. Скорее всего, его придется оперировать. Мы надеялись, что сможем обойтись без операции, но велик шанс, что она будет", — сказал Глушевич в беседе с Sport24.
Ранее пресс-служба клуба сообщила, что Лука Джорджевич будет отправлен в одну из европейских клиник, где определят тактику лечения.
Джорджевич может быть прооперирован
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