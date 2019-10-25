Похоже, пиво вернут на стадионы. А кому-то хотелось и водку

Несколько дней назад стало известно, что правительство Российский Федерации поддержало законопроект о продаже пива на стадионах во время матчей РПЛ. Законопроект был внесён ещё летом (постарались депутаты из фракции ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев) и, похоже, он сработает. Лебедев сообщил, что первое чтение может состояться в ноябре.
- Если есть у кого-то желание распространить этот законопроект на другие виды спорта, то пожалуйста, для этого есть второе чтение. Мы ждем первое чтение, которое, как мы ожидаем, будет в ноябре. Ничего не мешает депутатам или правительству внести поправку и распространить действие закона и на хоккейные матчи тоже, - также сказал депутат.
В отзыве было сказано, что прошедший летом 2018-го Чемпионат мира в нашей стране подтвердил, что при "должной организации" продажа пива "не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей". Под расплывчатой формулировкой "должная организация" подразумевается увеличенное число стюардов и лиц, обеспечивающих порядок, а также камер видеослежения.
Очевидно, за обеспечением этих условий будут как-то следить, потому как по поводу некоторых стадионов премьер-лиги есть серьёзные сомнения, что они смогут обеспечить необходимый надзор.
Правительство прислало положительное заключение на законопроект, но у него остались вопросы. Больше всего депутатов интересовало (конечно же!), куда же будут идти деньги от продажи алкогольной продукции. Депутаты настаивают, что вырученные средства организатор спортивного соревнования должен направлять на финансирование профессионального, а также детского и юношеского спорта в соответствии с правилами, которые установит Минспорта.
Получается, удобно для всех. Болельщики будут пить пиво, а вырученные средства наши политики будут направлять в те места, куда они посчитают нужным. Конечно, сами понимаете, о чём идёт речь.
В министерстве пока на этот запрос не ответили.
Пивоваренные компании предлагают вернуть и пивную рекламу в телевизионные трансляции. Но как именно это поможет продавать алкоголь на самом стадионе - не очень понятно.
Похоже, другим способом зрителей на российский футбол всё равно не заманишь, так что всё выглядит так, будто скоро алкоголь вернётся на трибуны. Такого не было с 2005-го, когда был утверждён запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных объектах и мероприятиях.
Видимо, не только автор материала скучает по отмороженным нулевым.
Что об этом говорят футбольные функционеры?
Сочнее всего высказался почетный президент РФС Вячеслав Колосков. По его словам, Колосков вернул бы на стадионы и водку:
- Лично я пиво не пью даже в бане. Но если народу хочется, то почему бы и нет? Я бы еще и водку разрешил! Если хороший буфет сделать, да еще и с нормальной закуской.
Я ведь через это прошел и не вижу в этом ничего плохого. А если кто-то хочет напиться, то он это сделает и до игры.
Футбол должен объединять людей. А хорошая чарка под хорошую закуску ускорит процесс. И я не шучу сейчас! Так было всегда. Прекрасно помню буфеты на стадионе «Динамо» или в «Лужниках», за кулисами сидели люди, говорили о жизни.
Так что ничего плохого в возможном принятии закона о пиве я не вижу. К тому же касса клубов пополнится, и это тоже позитивный момент, - приводит слова Колоскова sport24.
Отреагировал и генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе:
- Вижу как минимум два явных плюса: мы увеличим посещаемость и увеличим коммерческие доходы, что принципиально важно.
Один из его [закона] вариантов предполагает продажу пива только в подтрубинных помещениях, в то время как во всем мире уже существует сервис, позволяющий доставить заказ прямо к месту на трибуне, - цитирует Кикнадзе ТАСС.
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На самом деле, остаётся один вопрос: как руководители клубов собираются обеспечивать безопасность на стадионах. "Даже водку", конечно, весело, но на той же "Открытии Арене", когда играли прошлогоднее дерби, было несколько драк на центральных секторах после голов ЦСКА. Стюарды чаще всего вмешиваются не сразу и не всегда могут справиться. Что будет на дерби или других матчах, которые называют "повышенной сложности", когда фанаты окажутся ещё и пьяными? (давайте без историй, что с двух-трёх бутылок пива не напиться: окосеть и потерять страх можно элементарно)
Этой осенью мы и так слишком часто говорили о скандалах - столкновение фанатов "Спартака" в Ростове (виноват ОМОН, но и болельщики красно-белых стояли и ждали права выйти совсем не смиренно) или драка в Петербурге.
Клубы так уж уверены, что смогут обеспечить безопасность? Или о футбольных погромах 2002 года, когда решающую роль сыграл алкоголь, который был доступен в фан-зонах, уже забыли? Естественно, время другое – но кому нужны прецеденты, допустим, меньшего размаха?
Похоже, пиво вернут на стадионы. А кому-то хотелось и водку
Законопроект одобрило правительство, но впереди чтения. Депутаты хотят определять, куда пойдут деньги от продажи, а почетный президент РФС предлагает разрешить что-нибудь и покрепче
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