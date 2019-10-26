Рейнгольд: игра ЦСКА - это убожество

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- Дерби "Локомотив" - "Спартак" конкретно сейчас - шаткое такое дерби. Неуравновешенное. Неравенство в игровом плане: "Локомотив" в порядке, хоть он и в Лиге чемпионов уступил, но это все-таки "Ювентус", а "Спартак" - просто говорить даже не хочется, - отметил Рейнгольд. - По-моему, "Спартаку", чтобы показать свое лицо более-менее, надо выйти и отработать. Не отыграть, а именно отработать. Только за счет характера можно что-то создать, поскольку мастерства здесь - ноль. Раз нет мастерства - выводы делайте сами. В "Спартаке", увы, нет сейчас конкурентоспособной команды. Они что, переобуются и станут в этом дерби великолепными футболистами? Чушь собачья! Команду нужно укреплять.Что касается "Локомотива", то он играет не за счет мастерства, а за счет жесткой игровой дисциплины, которую выстроил Юрий Павлович Семин. Многим специалистам не нравится игровой рисунок "Локомотива", но это их проблемы. И мои в том числе. Потому что мне тоже не нравится футбольная эстетика этой команды. Но то, что это одна из самых дисциплинированных команд у нас в лиге - это факт. В принципе они могут сыграть и так и этак: могут от обороны, на контратаках, просто в открытый футбол, могут закрыться. Потому что там люди, которые понимают, чего хотят и что хочет видеть главный тренер. Это огромная кропотливая работа на протяжении всей карьеры Семина. Поэтому "Локомотив" неспроста одна из ведущих команд в России. И важно, что они никому из европейских клубов серьезно не проигрывают. Полтора тайма они в принципе ни в чем "Ювентусу" не уступали. Ничего соперник создать не мог. Потому что команда играла по намеченному плану. Но есть одно "но": когда нагрузка ложится на задние линии - оборону и полузащиту - команда устает. А "Ювентус" силен. "Локо" устал - соперник подловил его на контратаке. Поэтому, повторюсь, "Локомотив" - очень серьезная команда, и играть с ней надо серьезно.- Шансы есть всегда. Опять же "Спартак" должен сыграть на характере, постараться не упустить территорию - за каждый метр надо бороться. Другого здесь не дано. Авантюра не пройдет, "на ура" не пройдет. На мой взгляд, сейчас преимущество на стороне "Локомотива". Тем не менее за счет характера и, возможно, за счет того, что тренер новый дать бой сопернику красно-белые могли бы. Посмотрим. Тем и интересен футбол. Это и есть самая настоящая интрига.- Не люблю прогнозы. Сложно сказать. Но думаю, что 1:0 выиграет "Локомотив".- Я посмотрел в четверг матч Лиги Европы: игра ЦСКА - это убожество. По тому, что мы видели, эта команда не имеет права играть в Лиге Европы. Не хочу обидеть, но там ничего нет. И они же проиграли "Ференцварошу", очень слабой команде. Что касается "Динамо", то они временами в неплохой футбол играют. И я Хохлова не снимал бы с работы. Я серьезно говорю. Он делал все, что можно было. Другое дело, что надо было ему помочь. Но у нас всегда все куда-то торопятся и думают, что будет лучше побыстрее снять тренера. Я не думаю, что им это на пользу пойдет. Хохлов - грамотный парень, который может принести большую пользу нашему футболу. Что касается предстоящей игры, то думаю, что там будет ничейный результат. Не более того. Потому что с той и с другой стороны никто ничего особенного друг другу не преподнесет.