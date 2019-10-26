Второй «Зенит» – совсем не первый. «Ростов» взял 3 очка после разгрома в Петербурге

Никто не удивился бы, смени Валерий Карпин после разгрома в Петербурге полсостава, но это уже не тот импульсивный начинающий «нетренер» из «Спартака». Вместо оргвыводов он полностью повторил состав, размазанный в Петербурге. Правда, справедливости ради, у «Ростова» слишком большой разрыв в классе между игроками старта и резерва, чтобы взять и перекраивать состава ради наказания провинившихся.
«Сочи», в отличие от «Ростова», добился на выезде неплохого результата (1:1), но в ворота Джанаева «Арсенал» трижды бил пенальти. И это не было только прихотью судьи Мешкова, туляки выглядели действительно слабо. Ломовицкий затерзал Кудряшова настолько, что Фёдор ушёл отдыхать за полчаса до финального свистка, а Миладинович после этого психанул и заработал четвёртую жёлтую в сезоне. Дисквалифицированных пришлось менять на Набиуллина и Юрганова.
«Сочи» перекрывал центр и загонял соперника на фланге
Точилин сыграл 4-2-3-1, что позволяло перекрывать ростовский центральный треугольник своим: Нобоа играл выше Померко и Цаллагова, ориентируясь на Норманна. Матиас неудачно начал встречу, после его ошибки возле своей штрафной у Бурмистрова возник хороший момент.
Однако об атаках гостей говорить не приходилось. Да, они грамотно выполняли сдерживающий план и ждали ошибки соперника, но проигрывали подавляющее большинство единоборств, часто играли на вынос и плохо цеплялись за мяч впереди. Преимущество по владению 63 на 37 процентов к перерыву – тому подтверждение.
«Ростову» было трудно начинать атаки. Соперник оставлял свободным лишь одного из центральных защитников, а те не находили ничего лучше, чем отдать фланговому коллеге по амплуа. Дальше за «Сочи» играла уже и боковая линия.
Если жёлто-синим всё-таки удавалось приблизиться к чужой штрафной, то следовал навес с фланга, к которому защитники «Сочи» оказывались готовы.
Как «Ростову» всё-таки удалось открыть счёт?
Если посмотреть повтор гола, всё банально: Попов раскачал Юрганова, Набиуллин забыл Ионова на дальней штанге, Ерёменко отлично ворвался под удар, но отмотаем чуть назад.
«Ростов» привычно разыгрывает мяч от защитника. Рядом с Норманном располагается Заболотный. Цаллагов чуть выдёргивается на игрока с мячом, Нобоа опускается глубже, страхуя его зону.
Мяч доходит до Хаджикадунича, ситуация не меняется. Нобоа по-прежнему глубоко, Заболотный рядом с Норманном.
Центральный защитник типично для первого тайма пасует фланговому – и вот здесь Норманн делает решающий рывок. Нобоа слишком далеко и глубоко, а Заболотный не идёт за опорником и даёт тому возможность спокойно сделать передачу в штрафную, где Попов проявит свою индивидуальное мастерство. «Сочи» правильно делал, что плотно держал норвежца, но стоило упустить его в одном эпизоде, как он стал решающим.
После перерыва игра застряла в середине
За 20 минут второго тайма «Сочи» почти отзеркалил процент владения «Ростова» из первой половины, показав 68%. Правда, верилось в эти цифры с трудом: не чувствовалось, что команда Точилина ведёт игру и перехватила инициативу.
Выиграв первый тайм, «Ростов» просто уничтожил ЦСКА на контратаках, но «Сочи» играл гораздо осмотрительнее и не давал выманивать себя. Неслучайно особо усердствовавший в игре с «армейцами» Байрамян сегодня первым отправился на замену.
Игра действительно застряла между штрафными, хотя «Сочи» за тайм удалось создать три момента. Правда, лишь один из них возник после классной комбинации гостей (с ударом Цаллагова и сэйвом Бабурина). Удары Бурмистрова и Мостового же случились после дальнего навеса и подарка ростовского вратаря.
Джанаев – уже второй вратарь сборной. Бабурин – по-прежнему первый в «Ростове»
Кстати, тема голкиперов по матчу заслуживает особого внимания. Несмотря на 2 пропущенных мяча, Сослан Джанаев снова показал обоснованность своего нахождения в сборной. В первом тайме он шикарно отреагировал на рикошет от Байрамяна и его же удар в упор. Учитывая потерю места в основе Лунёвым, Джанаев в ноябре должен стать первым дублёром Гильерме.
Бабурин хоть и играет в более успешной команде, о таких высотах пока не задумывается. После 6 пропущенных в Петербурге Егору было важно отыграть хорошо, поскольку Карпин уже показал готовность поменять вратаря после серии неудачных матчей. В итоге на счету Бабурина суперсэйв после удара Цаллагова и парирование удара Мостового, которому вратарь сам подарил мяч. Но, думается, из-за этого Карпин не станет поднимать Песьякова со скамейки, сам сломал – сам починил всё-таки.
Ерёменко в полном порядке
Можно спорить, оформил Роман дубль или Набиуллин срезал мяч в свои ворота, но наличие классного нацеленного на удар игрока, который готов ворваться в штрафную под скидку партнёра или создать себе возможность для удара самостоятельно, для команды-фаворита в таких матчах жизненно необходимо. Судя по празднованию голов, Ерёменко по-настоящему кайфует в «Ростове». Главное, чтобы источником жизни в кайф был футбол, а не сами знаете что.
Чемпионат России
14 тур
"Ростов" - "Сочи" - 2:0
Голы: Еременко, 41, 79
14 тур
"Ростов" - "Сочи" - 2:0
Голы: Еременко, 41, 79
"Ростов": Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Хаджикадунич, Байрамян (Зайнутдинов, 65), Еременко, Норманн (Глебов, 86), Попов, Ионов (Саплинов, 73), Шомуродов.
"Сочи": Джанаев, Юрганов, Калугин, Мевля, Набиуллин, Померко, Бурмистров (Бахтияров, 86), Цаллагов (Полоз, 76), Нобоа, Мостовой, Заболотный (Карапетян, 71).
Предупреждения: Попов, 88