Второй «Зенит» – совсем не первый. «Ростов» взял 3 очка после разгрома в Петербурге

Несмотря на недавнее потрясение, команда Валерия Карпина продолжила штамповать домашние победы. Роман Ерёменко при помощи партнёров и Набиуллина сделал по голу в концовке каждого из таймов.

Кадр из трансляции "Матч Премьер"