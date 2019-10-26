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Нобоа: "Ростов" может бороться за чемпионство, одна игра с "Зенитом" ничего не решает

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа прокомментировал поражение от "Ростова" (0:2) в 14-м туре чемпионата России и поделился мнением о перспективах своей бывшей команды, передает корреспондент Rusfootball.info.
Фото: ФК "Сочи"
- В первом тайме "Ростов" играл лучше, чем мы. Во втором тайме мы выглядели получше. Было 3-4 момента. Но Ерёменко нанёс 2 удара - забил 2 гола.

- "Сочи" прибавил во втором тайме, какие были обсуждения в перерыве?

- Тренер, конечно, ругался. Я поменялся позициями с Цаллаговым, стали играть получше. Надо начинать следующие игры так, как мы начали сегодня второй тайм.

- Вы играли здесь 3 года назад, узнаёте "Ростов"?

- Конечно, очень приятно быть здесь. Такой стадион. Здесь было очень хорошее время, играли в Лиге чемпионов, это были лучшие времена для "Ростова". Очень важно, что на каждой игре такая поддержка, футболисты это чувствуют.

- "Ростов" проиграл "Зениту" в прошлом туре, но сможет ли он бороться за чемпионство?

- Я думаю да, у них хороший состав, тренер. Одна игра не решает ничего.



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Теги: Нобоа Ростов Сочи Rвидео
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