Нобоа: "Ростов" может бороться за чемпионство, одна игра с "Зенитом" ничего не решает

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа прокомментировал поражение от "Ростова" (0:2) в 14-м туре чемпионата России и поделился мнением о перспективах своей бывшей команды, передает корреспондент Rusfootball.info.

Фото: ФК "Сочи"

- В первом тайме "Ростов" играл лучше, чем мы. Во втором тайме мы выглядели получше. Было 3-4 момента. Но Ерёменко нанёс 2 удара - забил 2 гола.- Тренер, конечно, ругался. Я поменялся позициями с Цаллаговым, стали играть получше. Надо начинать следующие игры так, как мы начали сегодня второй тайм.- Конечно, очень приятно быть здесь. Такой стадион. Здесь было очень хорошее время, играли в Лиге чемпионов, это были лучшие времена для "Ростова". Очень важно, что на каждой игре такая поддержка, футболисты это чувствуют.- Я думаю да, у них хороший состав, тренер. Одна игра не решает ничего.