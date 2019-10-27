Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказался об обороне команды.
— Как добиться лучшего взаимопонимания защитной линии с учетом того, что чуть ли не на каждый матч выходит новое сочетание центральной тройки, причем там одновременно могут оказаться россиянин, хорват и ивуариец?
— Фактор коммуникации играет очень важную роль в построении оборонительной линии. Хотелось бы стабильности в составе, все это понимают. Но, опять же, в силу разных причин — травм, дисквалификаций — у нас нет возможности выпускать одну и ту же тройку футболистов, чтобы они быстрее набирали опыт совместной игры и улучшали взаимопонимание.
Но если бы не такая кадровая ситуация, мы бы не узнали так рано о Карпове. Для меня это очень серьезная фигура. На мой взгляд, он обладает всеми качествами, присущими топ-защитникам.
Не знаю, как сложится его карьера (надеюсь, что хорошо), но у него есть характер и стремление. Он очень серьезный и умный футболист, сильный физически, обладает определенными навыками, которые характеризуют игрока высокой квалификации. В столь раннем возрасте это не может не вызывать уважения.
ПФК ЦСКА
Овчинников: Карпов обладает качествами, присущими топ-защитникам
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