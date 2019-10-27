Нападающий "Зенита" Сердар Азмун прокомментировал выездную победу над "Крыльями Советов" (2:0) в матче 14-го тура РПЛ, передает корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
- Нелегкая была игра. "Крылья" - хорошая команда с хорошим тренером. Мы хорошо проанализировали игру соперника. Мы хорошо играли. На поле выполнили тренерскую установку. Нелегкая была игра.
- На последних минутах, когда ты отдал пас на Дзюбу, не было желания пробить самому?
- Нет, мы одна команда. И нужно играть на команду. Если мы вдвоем выходим на вратаря, и мой партнер находится в более выгодной позиции, я всегда ему отдам. Мы все делаем для победы. Главное, что мы хорошо с Дзюбой друг друга понимаем. Выполняем ту установку, которую нам дают.
Азмун: если Дзюба в более выгодной позиции, всегда ему отдам пас (видео)
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун прокомментировал выездную победу над "Крыльями Советов" (2:0) в матче 14-го тура РПЛ, передает корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
Фото: РИА Новости
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