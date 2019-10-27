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Бубнов: Чалов делает все, что может, но ЦСКА нужен забивной таранный форвард

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал победу "Динамо" над ЦСКА (1:0) в матче 14-го тура РПЛ и призвал не винить в неудачах армейцев главного тренера Виктора Гончаренко.

"В целом встреча очень напоминала то, что мы видели несколько дней назад в игре с "Ференцварошем". До перерыва ЦСКА владел ощутимым преимуществом, создал немало моментов, а во втором тайме расклад сил выровнялся. В конце концов "Динамо" дождалось своего шанса и вырвало важнейшую победу благодаря правильной замене.

Соглашусь с Гончаренко, что у ЦСКА слишком молодая команда, которой не хватает опыта и хладнокровия. Армейцам действительно неплохо было бы обзавестись парочкой повидавших виды футболистов уровня Влашича. В первую очередь, это касается средней линии, а также позиции центрального нападающего. Чалов делает все, что может, но ЦСКА нужен забивной форвард таранного типа.

Не спешил бы вешать всех собак на Гончаренко, который стал заложником сложившихся условий. По сути ему приходится заново строить коллектив после ухода большого количества опытных игроков. Тяжело винить его в нынешних проблемах армейцев, и еще хорошо, что им удается держаться в верхней части таблицы. Не думаю, что Гончаренко ждет отставка в ближайшее время, хотя еще несколько поражений, и у руководства могут возникнуть такие мысли", — цитирует Бубнова Sporbox.

Серия без побед ЦСКА во всех турнирах достигла 5 матчей (1 ничья, 4 поражения). С 26 очками команда идет на 5-м месте в турнирной таблице РПЛ. "Динамо" с 14 очками поднялось на 13-ю позицию, покинув зону прямого вылета.


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Теги: Бубнов Чалов ЦСКА
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