Уткин: "Спартаку" отчаянно повезло, потому что успели уволить Кононова

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о победе "Спартака" в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (3:0).

Фото: РИА Новости