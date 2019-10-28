Провал вратаря сборной и кошмарная неудача ЦСКА. Главные неудачники тура

Гильерме приговорил родную команду, а Магнуссон провалился хуже 17-летнего Карпова. О тех, кто облажался на прошедших выходных.Самое страшное, что могло произойти с командой Сёмина – пропущенный во втором тайме. Сил после «Ювентуса» много остаться не могло, а раскрываться против свежего и мотивированного «Спартака» было подобно самоубийству. Но так и сложилось. Гильерме зачем-то носился по штрафной вместо того, чтобы оставаться в рамке, и привёз фатальный мяч, после которого «Локомотив» уничтожили.



Данил Круговой, «Уфа»



Заменил в перерыве пассивного Терентьева, но оказался даже хуже – привёз несколько моментов, в том числе второй пропущенный, после которого было ясно, что «Уфа» на этот матч всё.



Александр Пуцко, «Уфа»



Сложно представить, насколько нужно быть смелым, чтобы при Евсееве выходить на игру настолько выключенным. Не разобрался при первом голе, да и в эпизоде со вторым считал ворон, а не нападающих противника.



Хёрдур Магнуссон, ЦСКА



Фееричный провал защитника в ситуации с пропущенным голом. Гончаренко неимоверно тяжело, потому что проваливается не только 17-летний Карпов, но и опытные по меркам «армейской» молодёжной группировки игроки.







Ризван Уциев, «Ахмат»



За исключением двух моментов Грозный контролировал игру с «Арсеналом». Если в первом случае команду Шалимова спасла перекладина, то во втором эпизоде Уциев упустил Кангву, который оформил итоговое равенство.



Ибрагим Цаллагов, «Сочи»



Бурмистров не забил два момента, а у Цаллагова был всего лишь один, зато стопроцентный. При этом счёт на тот момент был 0:1, так что хавбек упустил отличную возможность осложнить ситуацию «Ростову».



Антон Зиньковский, «Крылья Советов»



Был одним из лучших у «Крыльев» впереди (немудрено, учитывая, насколько плохо действовала Самара), но именно Зиньковский проворонил вечного молодого Жиркова, открывшего счёт.







Никола Влашич, ЦСКА



Видно, что хорват неравнодушен, но, может, это играет с ним злую шутку? Одному из самых громких приобретений РПЛ этого лета надо собраться – провал в матче с «Ференцаварошем» плюс незабитый пенальти с «Динамо» на одной неделе.



Эрик Бикфалви, «Урал»



Лидер Екатеринбурга не забил просто сумасшедший момент – полузащитник бил в упор, но всё-таки оставил мизерный шанс Дюпину, который этим воспользовался. Также Эрик совсем не идеально сыграл в других моментах, когда мог открывать счёт.



Андреа Шюррле, «Спартак»



После более-менее бодрого начала, Шюррле совсем сбавил. Пока не помогает даже немецкий тренер. Против «Локомотива» Андреа запорол главный момент первого тайма, а в остальное время, видимо, любовался стадионом в Черкизово, где он мог играть куда чаще.



Маркус Берг, «Краснодар»



Объект насмешек Владимира Быстрова опять не забил (то ли дело еврокубки), а ещё удалился за десять минут, затруднив ситуацию «Краснодару», который должен был дожимать «Оренбург».



