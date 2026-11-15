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Наумов объяснил, как Галактионову следует действовать в конфликте с "Локомотивом"

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал затянувшиеся переговоры клуба с Михаилом Галактионовым о расторжении контракта.
Фото: ФК "Локомотив"
По его мнению, сторонам необходимо договориться, а тренеру следует продолжать выполнять свои обязанности.

- Надеюсь, что Галактионов - умный парень, не будет сейчас прогуливать, потому что это основание для увольнения без компенсации. Просто приходи на работу, сиди в кабинете - и всё.

Ему не надо сейчас вставать в позу и объявлять бойкот. Лучший выход из ситуации - это полюбовно договориться, не надо раздувать скандал. Чем дольше он будет длиться, тем хуже будет для клуба, для команды и для Галактионова, - передаёт слова Наумова "Советский спорт".

Напомним, 6 ноября председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных объявил об отставке Галактионова после поражения от "Рубина" (0:1). При этом официального сообщения о расставании с тренером на ресурсах клуба до сих пор не появилось. После 14 туров железнодорожники занимают 15-е место в РПЛ с 11 очками.

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