Наумов объяснил, как Галактионову следует действовать в конфликте с "Локомотивом"

- Надеюсь, что Галактионов - умный парень, не будет сейчас прогуливать, потому что это основание для увольнения без компенсации. Просто приходи на работу, сиди в кабинете - и всё.
Ему не надо сейчас вставать в позу и объявлять бойкот. Лучший выход из ситуации - это полюбовно договориться, не надо раздувать скандал. Чем дольше он будет длиться, тем хуже будет для клуба, для команды и для Галактионова, - передаёт слова Наумова "Советский спорт".
Напомним, 6 ноября председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных объявил об отставке Галактионова после поражения от "Рубина" (0:1). При этом официального сообщения о расставании с тренером на ресурсах клуба до сих пор не появилось. После 14 туров железнодорожники занимают 15-е место в РПЛ с 11 очками.