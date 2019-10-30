Шюррле: возможно, я поиграю еще год. Может быть, два

Полузащитник "Спартака" Андре Шюррле поделился планами на свою дальнейшую карьеру. По словам 28-летнего игрока, он может повесить бутсы на гвоздь уже в обозримом будущем."Я намерен в конце каждого сезона решать, хочу ли я продолжать играть в футбол, есть ли у меня мотивация, как чувствует себя мое тело. Не знаю, возможно, я поиграю еще год, может быть, два", — цитирует игрока Sport1.de.Шюррле выступает в "Спартаке" на правах аренды из дортмундской "Боруссии". В 13 матчах за красно-белых он забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.