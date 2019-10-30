Игорь Лебедев, депутат госдумы, прокомментировал новость о том, что оргкомитет "Россия-2018" якобы разработал коррупционные схемы для выбора страны — хозяйки чемпионата мира 2018 года, который прошел в России.
"Подобных расследований проводилось уже достаточно много. В том числе, их проводила и швейцарская прокуратура. Мы знаем, что в результате целого ряда обвинений главы ФИФА и УЕФА потеряли свои должности, а Платини так и вообще был отстранен от футбола. Поэтому, честно говоря, я не вижу смысла проводить сейчас какие-то расследования и что-то выяснять. Решение не только было принято, а уже и чемпионат мира состоялся! Все обвинения были сняты, а что все нужно было доказано или не доказано. Это просто сейчас охота на ведьм. Кто-то бесится от безделья и не знает, чем заняться", - цитирует Лебедева Sport24.ru.
Депутат Лебедев - о "плане подкупа" при выборе хозяина ЧМ-2018: кто-то бесится от безделья
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