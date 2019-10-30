В матче 1\8 финала Кубка России ЦСКА обыграл "Уфу" со счетом 1:0.
Кубок России
1/8 финала
Гол: Бийол, 90+3.
ЦСКА: Помазун, Щенников, Дивеев, Шарлия, Набабкин, Кучаев, Ахметов (Бийол, 64), Обляков (Влашич, 87), Бистрович, Сигурдссон, Нисимура (Чалов, 61).
"Уфа": Беленов, Аликин, Неделчару, Табидзе, Сухов, Терентьев, Карп, Фомин, Емельянов (Тилль, 74), Алиев (Бизяк, 82), Кротов (Козлов, 69).
Предупреждения: Неделчару, 60, Аликин, 66.
ЦСКА с минимальным счетом обыграл "Уфу" в Кубке России
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