Предлагаем вашему вниманию стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ "Сочи" - "Тамбов".
"Сочи": Джанаев, Кудряшов, Калугин, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный.
Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Шакуро, Полоз, Набиуллин, Колдунов, Лагатор, Бахтияров.
"Тамбов": Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасев, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.
Запасные: Сугробов, Таказов, Кулик, Кленкин, Хосонов, Чернышов, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.
"Сочи" - "Тамбов: стали известны стартовые составы
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