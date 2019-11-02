Костюков: нам очень нужны очки и победы для уверенности

Полузащитник "Тамбова" Михаил Костюков прокомментировал победу над "Сочи" (2:1), передает корреспондент Rusfootball.info.



- Тяжелая игра. Хорошо, что выиграли. Нам очень нужны очки и победы для уверенности. За счет чего победили? За счет того, что забили два мяча, а они один. Качественно оборонялись, знали, что они играют в хороший футбол.



- Что поменялось в команде при новом тренере?



- Достаточно маленький промежуток времени прошел, чтобы об этом говорить. Играем по той же схеме, в такой же футбол с небольшими корректировками.



- Почему раньше не получалось выиграть, а сейчас одержали две победы подряд?



- Если взять прошлые игры, мы хорошо играли. В Оренбурге 2:0 вели и не смогли удержать победу. А в этих играх все получилось. Может быть, как команда мы стали опытнее.