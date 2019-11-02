Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев прокомментировал итоги матча 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).
"У нас было много моментов, но мы их не реализовали. Поэтому только ничья. При пропущенном голе была несогласованность. Естественно, отыгрываться было тяжеловато. Но у нас было все для того, чтобы выиграть эту встречу.
О судействе говорить не хочу. Мне кажется, что было все нормально", - цитирует Караваева Sport24.ru.
Караваев: мне кажется, что судейство в матче "Зенит" - ЦСКА было нормальным
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