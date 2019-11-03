«Здесь правила игры для кого-то равнее». Даже VAR не помешал судье Вилкову поджечь РПЛ

Адекватного повтора эпизода на телеканале «Матч Премьер» зрители так и не увидели

Первый круг чемпионата начался с критики и вопросам к арбитрам, заканчивается он самым крутым судейским скандалом за сезон (пока).Итогового скандала в центральной игре 15-го тура не предвещало ничего. «Зенит» настолько увереннее провёл прошлый месяц по сравнению с бледным ЦСКА , что борьбу ждали только совсем упорные фанаты из Москвы. По всем раскладам выходило, что у красно-синих на этот раз мизер шансов.Но получилась боевая игра. ЦСКА поставил автобус и контролировал всё происходящее на поле целый тайм. У «Зенита» было достаточно наскоков, но реальная опасность возникала редко. После удаления гости едва держались на трясущихся ногах (пришлось даже вызывать Набабкина), но терпели – пропустили лишь один и не дали победить чемпиону. Только вот с утра говорят не про самоотверженных «армейцев» и не про неуклюжий «Зенит».На этот раз для ЦСКА арбитр Михаил Вилков оказался куда страшнее хищника Дзюбы.Уже в самом начале Вилков должен был выгонять Азмуна с поля. Иранец врезал по ногам Облякову сзади, никакого игрового момента не было и близко. Вилков момент пропустил, а Карасёв и Мешков, работавшие на VARе (в этой и другой ситуации они виноваты не меньше Вилкова), не подсказали. Азмун не получил даже жёлтой!- По моему мнению, игроку «Зенита» должны были показать красную карточку. Это серьезное нарушение правил. Игрок борется за мяч и наступает сзади на икроножную мышцу. Он мог причинить травму, а это должно караться красной карточкой. По своей молодости и неопытности Обляков не показал всю боль, которая там могла быть. Наступи игроку в Испании — такое бы там нарисовали, унесли бы вообще, - сказал в эфире бывший реф Игорь Федотов.Азмун провёл на поле весь матч и ближе к финальному свистку, не оценив благодарности судьи, наиграл на ещё одно удаление – в достаточно обыденной ситуации полетел прямой ногой в Магнуссона. Вилков понял, что такими темпами дойдёт до мордобоя (тем более уже приходилось оттаскивать Дзюбу от храброго Облякова), и таки вручил предупреждение нападающему.И почему-то совершенно другой подход Вилков продемонстрировал в других эпизодах. Сначала за дело дал Бийолу предупреждение (тот повис на Дзюбе) в начале второго тайма, а через пару минут без жалости выписал повторный штраф после опасной игры в сторону Барриоса.И по второй карточке в принципе никаких вопросов нет. Да, Бийол не видел Барриоса, тот выбегал из-за спины. Да, лица соперника Бийол не задел. Но это не играет роли – все основания для второй жёлтой у Вилкова были.Но раз Михаил Вилков принципиальный и вообще педант, ведь просто выдает за четыре минуты две жёлтые за не самые тяжёлые футбольные преступления, почему тот же второй момент с Азмуном, который Вилков видел, закончился не удалением? Намеренной грубости там было гораздо больше. Объяснить логику рефа трудно.У Михаила Вилкова репутация арбитра, который любит помогать «Зениту». При нём Петербургу обычно везёт, а лидеры «Зенита» имеют право толкать арбитра: не получают за это даже предупреждения. Вчера репутация укрепилась окончательно:- Арбитр этого матча дает понять всем, мол, нет, ребята, в футбол так не играют, в футбол играют так, как я скажу. Игрок сборной, Фернандес, прибегает и говорит: «Что ты делаешь, остановись, не вмешивайся в ход игры!» Но надо же отличиться, ты же выступаешь не на простой арене, а на народном достоянии, и судишь команду народного достояния, поэтому здесь правила игры равны, но для кого-то они равнее, - прокомментировал "Чемпионату" ситуацию бывший судья Хусаинов.Уже после игры произошло любопытное – в эфире так и не появился эксперт Игорь Федотов, который заявил в перерыве, что Азмун должен был покинуть поле раньше финального свистка. Комментатор Дмитрий Шнякин объяснил это техническими проблемами. Совпадение?- На мой взгляд, в этой игре было худшее проявление судейства. А вообще, замечательно что прошёл такой матч, ведь он говорит о том, что при определённой ловкости рук и определённом судейском мухлеже - ВАР может не спасти от позора. Сегодня система помощи арбитру работает, и хочется спросить в какой глубокой засаде находился ВАР, что Вилкову не помогли превратиться в такого изгоя? Вилков сегодня просто подписал себе приговор, - заявил известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский.Пока ещё свой комментарий не дал Александр Егоров, руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза. Кресло под ним закачалось с новой силой – после ужасного старта в плане судейства уровень немного поправился, но теперь вновь всё внимание направлено ни на Акинфеева или Дзюбу – на Вилкова.- Отстранение Вилкова? Я считаю, нужно все с холодной головой пересматривать, и если судья реально допустил ошибки, то, конечно, нужно отстранять. Не знаю, может, арбитр занервничал перед брендом "Зенита", поддавили его трибуны немножко. Не можем вот так объективно судить, но то, что Вилков плохо судил по отношению к ЦСКА, — факт, - прокомментировал ситуацию бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев sport24.Впрочем, ни комментария Егорова, ни решения РФС дожидаться нет смысла. Егоров снова улыбнется, признается, что он стрелочник, и на этом разговор замнётся. Глава инспектирования безусловно заслужил отставку, но какой смысл радоваться после неё, если Егоров, очевидно, ничего не решает.РИА Новости, "СЭ", кадры из телетрансляции "Матч Премьер"