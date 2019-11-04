Шамов: матч против "Спартака" - лучший в моей карьере (видео)

Голкипер тульского "Арсенала" Егор Шамов поделился впечатлениями от игры 15-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:0), в котором он был признан лучшим игроком матча.

Фото: Rusfootball.info

"В целом все выполнили установку. Изначально играли в пять защитников, понимали, что будем действовать вторым номером. "Спартаку" почти ничего не удалось создать. Все ребята - молодцы. Ехали в Москву играть на победу. Не знаю, как тренеры преподносили тактику, но я так понял, что она заключалась в том, чтобы отдать "Спартаку" мяч. Закрыть им зоны, потому что у красно-белых много разрезающих передач, и на контратаках убегать вперед. Так и получилось.



Четыре замены в составе "Спартака"? Честно говоря, его мы узнали только за день до матча, не разбирали именно какую-то конкретную опасность. Кого я считаю самым опасным? Наверное, Мирзова, потому что вместе с ним играли, бывало, клал мне.



Удивлен ли тому, что меня признали лучшим игроком матча? Да нет, почему, хорошо сыграл. Конечно, это лучший матч в моей карьере на данный момент.



Максименко в конце встречи пришел в штрафную "Арсенала"? Конкретно на него внимания как-то не обратил", - передает слова Шамова корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.



