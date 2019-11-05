Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что первый гол "Краснодара" в матче 15-го тура РПЛ против "Ростова" (2:2) был засчитан верно. После игры обсуждался вопрос того, что нападающий "быков" Иван Игнатьев был в положении "вне игры" перед тем, как забил.
"Я еще на той пресс-конференции говорил, что мы не имеем отношения к тому, что показывают по ТВ. У бригады VAR своя картинка, по которой она оценивает действия. После гола Еськов беседовал с ассистентом VAR. Гол был забит чисто.
У меня сразу не было сомнений, что его нужно было засчитывать. Откуда взялась неправильная картинка — я не знаю. Мы встречались с Розетти, он дал добро: если есть такие моменты, когда ТВ не показало спорный момент, а у VAR он есть, мы можем этот момент показать через журналистов. Это как раз к вопросам о линиях", — передает слова Егорова Sport24.
Егоров: гол Игнатьева "Ростову" был забит чисто
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