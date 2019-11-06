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Валуев: не понимаю, о какой помощи "Зениту" судьями вы, из Москвы, говорите

Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев, являющийся болельщиком "Зенита", заступился за петербургский клуб, который обвинили в том, что ему помогают судьи.

"Вам не стыдно за такие победы "Зенита"? Судьи помогают", — написала Валуеву в конференции его читательница, представившаяся Машей из Москвы.

"Нет, мне не стыдно, — ответил экс-чемпион. — Я не понимаю, о какой именно помощи "Зениту" судьями вы, Маша из Москвы, говорите. Как подсказывают мне коллеги, наоборот, в этом году "Зенит" лишился нескольких очков из-за отмененных, хотя и чисто забитых голов, необоснованно назначенных пенальти, а сколько не поставили пенальти в ворота соперников".

После первого круга "Зенит" лидирует в чемпионате России, опережая ближайших преследователей — "Ростов" и "Локомотив" — на 3 очка.


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Теги: Валуев Зенит
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