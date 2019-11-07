Ионова признали лучшим игроком "Ростова" в игре с "Краснодаром"

Полузащитник "Ростова" Алексей Ионов признан лучшим игроком своей команды в матче РПЛ против "Краснодара" (2:2).

Алексей Ионов - «Ростсельмаш лучший игрок матча» с «Краснодаром» ?



Ионов получил самый высокий средний балл от болельщиков при голосовании на нашем официальном сайте. В южном дерби он оформил дубль.



В топ-5 также попали Байрамян, Шомуродов, Еременко и Глебов. pic.twitter.com/kop6D3Het0 — Football Club Rostov (@rostovfc) November 7, 2019

В южном дерби Ионов оформил дубль и получил самый высокий средний балл от болельщиков при голосовании на официальном сайте "Ростова".В топ-5 по итогам опроса также попали Байрамян, Шомуродов, Еременко и Глебов.