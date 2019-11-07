Бывший полузащитник ЦСКА Георги Миланов оценил шансы армейцев на чемпионство в этом сезоне.
— Есть ли шансы у ЦСКА стать чемпионом? Сейчас идут в первой пятерке. Какой потенциал у команды?
— Сейчас рано говорить о шансах, но они есть. Понятно, что если в пятерке фаворитов и близки по очкам, то, конечно, шансы есть. Я болею за ЦСКА, когда есть время, всегда смотрю матчи. Надеюсь, что они станут чемпионами. Они молодая команда, не каждую игру знаешь: выиграют или нет. Но есть хорошие игроки. Я верю, что они сделают все, чтобы выиграть.
— ЦСКА, в котором вы играли, постоянно выступал в Лиге чемпионов, становился чемпионом страны. Чего не хватает нынешнему ЦСКА, что было у вас?
— Посмотрите, какие раньше игроки играли в ЦСКА. У всех был опыт. Сейчас только Акинфеев, Фернандес и Дзагоев. Надеюсь, Алан скоро вернется и поможет команде. Сейчас другая команда в отличие от той, в которой я играл. Им нужно время. Раньше не было столько трансферов, 15 игроков знали как нужно играть, поэтому было много побед. Была очень плотная команда.
Sport24.ru
Миланов: посмотрите, кто раньше играл в ЦСКА. А сейчас только Акинфеев, Фернандес и Дзагоев
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