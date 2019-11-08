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Радченко поддержал переименование станции метро "Новокрестовская" в "Зенит"

Бывший футболист "Зенита" Дмитрий Радченко прокомментировал возможное переименование станции метро Петербурга "Новокрестовская" в "Зенит". Соответствующее голосование ранее было запущено на сайте правительства Санкт-Петербурга.

"Переименование "Новокрестовской"? Хорошая идея, я думаю что петербуржцы ее поддержат. "Одна команда — один город"? Хорошо, что такой тезис есть. Каждый в Санкт-Петербурге болеет за "Зенит", я думаю, никто не будет против переименования станции. Главное, чтобы с юридической точки зрения все было правильно. Не думаю, что сам "Зенит" когда-нибудь переименуют. С таким названием он останется вечно.

Почему бы не назвать одну из станций "Динамо"? "Динамо" — это не только Санкт-Петербург, но это и Москва, и другие регионы. По-моему в каждом городе раньше было "Динамо", — цитирует Радченко "Спорт день за днем".


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Теги: Радченко Зенит
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