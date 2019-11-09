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Новиков - об удалении Зуева: судья Турбин провел матч на высоком уровне, никаких претензий нет

Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков после матча 16-го тура РПЛ с "Рубином" (1:0) назвал победу своей команды заслуженной и прокомментировал работу арбитра Евгения Турбина.

"Мы довольны победой. До нашего удаления мы показывали хороший футбол, а первый тайм, на мой взгляд, прошел с нашим глобальным преимуществом. А после удаления нам пришлось тяжело, но при этом никаких голевых моментов «Рубин» не создал, поэтому победа заслуженная.

Удаление Зуева? Не видел этого эпизода, не могу ничего сказать. Считаю, арбитр провел встречу на высоком уровне, все, что было, он грамотно определил, поэтому никаких претензий к судье у нас нет. Наше дело выходит и играть.

Что касается Паршивлюка, то он провел только три занятия в общей группе. Сергей — отличный профессионал, все сделал качественно, мы довольны его игрой.

Ближайшие четыре игры решат мою судьбу в клубе, наша задача поднять команду наверх", - цитирует Новикова Sport24.ru.


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Теги: Новиков Зуев Турбин Динамо Рубин
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