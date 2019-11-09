Тедеско: "Спартак" много работает над стандартными положениями

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско после победы красно-белых над "Крыльями Советов" (2:0) в матче 16-го тура РПЛ рассказал о том, что футболисты его команды активно отрабатывают стандартные положения на тренировочных занятиях.— Мы все-таки забили с пенальти. И до этого тоже был момент. Конечно, мы много работаем над этим. Постоянно анализируем и разбираем нашу игру и игру соперников. Но все зависит от того, как подают мяч. Сегодня наши ребята грамотно открывались, просто мяч до них не доходил. Мы разбирали "Крылья" и знали, что два игрока у них работают зонно, остальные — по игрокам.