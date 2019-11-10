Вилков продолжает жечь: не назначил два пенальти в пользу "Оренбурга"

Сейчас сразу после неудачи "Зенита" в матче с ЦСКА Михаил Вилков был назначен обслуживать встречу "Оренбург" - "Уфа". Тем самым глава ДСИ Александр Егоров подтвердил свои хвалебные слова в адрес Вилкова по итогам его скандальной работы в Петербурге.
Вилков – непотопляемая катастрофа. Лишь в одном из 8 матчей его судейство никого не возмутило
И в своём девятом матче в сезоне арбитр не изменил себе. Даже превзошёл себя: в большинстве матчей он результативно ошибался, но хотя бы один раз, а здесь решил в пользу "Уфы" два эпизода с нарушениями в штрафной площади.
Итак, 21-я минута. Фамейе прорывается в штрафную, но путь мячу преграждает рука Пуцко. Отставленная, явная, неоспоримая.Причём защитник даже имеет наглость сделать движение в сторону мяча. Вилков молчит.
На 87-й минуте идёт подача в штрафную "Уфы". Всё тот же Пуцко идёт на мяч, выставляя вперёд локоть и попадает им прямо в лицо Деспотовичу, чем лишает нападающего шансов побороться за верховой мяч. У Вилков опять будто перехватило дыхание: никакого свистка.
Владимиру Федотову после матча остаётся только назвать судейство неадекватным и напомнить про правила игры: "Как обычно сейчас посмотрят повтор и скажут, что пенальти были, но очков нам это не добавит".
Судей уже не остановить. Турбин показал игрокам "Рубина" и "Динамо" по "липовой" красной
Фото: Дарья Исаева / "СЭ", кадры из трансляции "Матч Премьер"