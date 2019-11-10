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Вилков продолжает жечь: не назначил два пенальти в пользу "Оренбурга"

Казалось, на назначение Вилкова на матч с "Оренбурга" спустя неделю после скандала в Питере в "Уфе" не могли отреагировать цензурно. Но на деле арбитр здорово помог гостям.
Наверняка вы ещё не забыли фразу Вадима Евсеева из первого круга: "Мы один "Газпром" обыграли, а второй, дочерний, обыграть не смогли". Тогда "Уфа" в домашней встрече уступила "Оренбургу" 1:2 сразу после победы над "Зенитом".

Сейчас сразу после неудачи "Зенита" в матче с ЦСКА Михаил Вилков был назначен обслуживать встречу "Оренбург" - "Уфа". Тем самым глава ДСИ Александр Егоров подтвердил свои хвалебные слова в адрес Вилкова по итогам его скандальной работы в Петербурге.

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И в своём девятом матче в сезоне арбитр не изменил себе. Даже превзошёл себя: в большинстве матчей он результативно ошибался, но хотя бы один раз, а здесь решил в пользу "Уфы" два эпизода с нарушениями в штрафной площади.

Итак, 21-я минута. Фамейе прорывается в штрафную, но путь мячу преграждает рука Пуцко. Отставленная, явная, неоспоримая.Причём защитник даже имеет наглость сделать движение в сторону мяча. Вилков молчит.



Вилков продолжает жечь: не назначил два пенальти в пользу "Оренбурга"


На 87-й минуте идёт подача в штрафную "Уфы". Всё тот же Пуцко идёт на мяч, выставляя вперёд локоть и попадает им прямо в лицо Деспотовичу, чем лишает нападающего шансов побороться за верховой мяч. У Вилков опять будто перехватило дыхание: никакого свистка.





Владимиру Федотову после матча остаётся только назвать судейство неадекватным и напомнить про правила игры: "Как обычно сейчас посмотрят повтор и скажут, что пенальти были, но очков нам это не добавит".

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Фото: Дарья Исаева / "СЭ", кадры из трансляции "Матч Премьер"


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Теги: Вилков Оренбург Уфа Федотов Пуцко Фамейе Евсеев Деспотович
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