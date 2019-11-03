Вилков – непотопляемая катастрофа. Лишь в одном из 8 матчей его судейство никого не возмутило

Нижегородец очень часто работает на ВАР, но и в поле отсудил 8 матчей в сезоне. И почти все сложились так, что решения Вилкова после матча обсуждали не меньше, чем действия игроков.
1 тур, «Локомотив» – «Рубин» – 1:1
В первом тайме Вилков назначил в ворота «Рубина» пенальти, который Антон Миранчук пробил в перекладину. Казанцы повозмущались, но глава ДСИ Александр Егоров назвал 11-метровый чистым. Куда интереснее момент с голом «Локомотива».
«Вчерашняя ситуация – никто бы не понял, если бы гол не был засчитан. Игрок изначально стоял в метре от стенки. Футболист делает движение, пока мяч еще в игре. Формально, по букве закона, это нарушение. Но тем не менее», – великолепная формулировка от руководителя судейского корпуса. «По закону нарушение, но…» – звучит как индульгенция для несоблюдения правил.
Они летом изменились: теперь «любой игрок команды, выполняющей свободный или штрафной удар, обязан находиться на расстоянии не менее одного метра от «стенки», если она состоит из как минимум трех игроков».
На скрине же игрок «Локомотива» ещё до удара пытается ворваться в стенку и ведёт борьбу с футболистом «Рубина» за позицию. Вилков гол засчитывает, «Локомотив» выходит вперёд.
3 тур, «Тамбов» – «Спартак» – 2:0
Во втором туре Вилков работает ассистентом ВАР на «Динамо» – «Рубин», а затем возвращается в поле и снова привлекает к себе внимание. На 25-й минуте Фернандо, пробивая штрафной, попадает в руку Килину. Увы, момент не попал в видеообзоры «Матч ТВ» и «Матч Премьер», потому здесь придётся ограничиться скрином момента с неназначенным пенальти.
И цитатой Егорова: «Момент с попаданием мяча в руку после удара Фернандо со штрафного — это фол и желтая карточка однозначно. А объяснение, что рука не увеличила объем, не применяется — было явное движение руки к мячу». Фиксируем: глава ДСИ признаёт вторую результативную ошибку судьи в двух матчах.
А вот эпизод с падением Зобнина и арбитр, и его начальник расценили как чистую игру, что тоже крайне сомнительно. Бывший арбитр и ТВ-эксперт Игорь Федотов считает, что это пенальти.
5 тур, «Арсенал» – «Уфа» – 1:1
Ну, хотя бы тут не придётся искать видео, скрины и цитаты – первый и пока последний матч Вилкова, где про фигуру арбитра не вспоминали.
6 тур, «Оренбург» – «Сочи» – 1:1
Ненадолго. После игры в Оренбурге все смеялись над моментом, в котором тренер хозяев Платон Захарчук спародировал арбитра и показал ему в ответ воображаемую карточку, но в итоге получил красную.
Однако это совсем не главное. В моменте с подкатом Цаллагова на 13-й минуте Вилков и его ассистент разобрались правильно: всё выглядело как пенальти, но на деле Цаллагов сперва достал мяч, а уже потом сбил Алвеша. А вот на 21-й минуте в другой штрафной Терехов до мяча не добрался и на скорости столкнулся с Заболотным. Лёгкое касание, достаточное для падения и пенальти. «К сожалению, ошибка судьи в очередной раз не в нашу пользу», – прокомментировал после матча Александр Точилин.
9 тур, «Тамбов» – ЦСКА – 0:2
2 тура (возможно, в наказание) Вилков просидел на ВАР, а затем отправился в Саранск и устроил очередной скандал. Правда здесь, несмотря на бурю негодования общественности, Вилков по мнению Александра Егорова отсудил без ошибок, удалив Чуперку и назначив в ворота «Тамбова» пенальти.
«Пенальти, который реализовал Чалов, абсолютно по делу — даже не обсуждается. Это игра рукой. Чуперка получил предупреждение за демонстративное несогласие с решением арбитра. После этого допустил нецензурное выражение, за что сразу получил красную карточку. Дело направлено в КДК».
Игроку «Тамбова», установившему рекорд по удалениям, ещё и впаяли 2-матчевую дисквалификацию, а Вилков послушал обвинения от Григоряна в симпатии к топ-клубу, получил тонну хэйта от тех, кто не болеет за ЦСКА, и продолжил работать дальше.
11 тур, «Локомотив» – «Зенит» – 1:0
На ВАР тоже не прошло без шероховатостей: Мурад Мусаев разнёс видеоарбитров и Безбородова за отсутствие реакции на падение Берга в матче с ЦСКА. В следующем туре Вилков был уже главным арбитром, и его видеоассистенты спасли. Не от страстного монолога Смолова, но не это главное – гол «Локо» был отменён по делу из-за фола Мариу. Первоначальную ошибку арбитра в поле Егоров объяснил неправильным ракурсом Вилкова.
В концовка ВАР снова вмешался: судья дал доиграть эпизод, а потом отменил гол «Зенита» за игру рукой Сутормина.
Однако в самом начале встречи, на первой минуте, пенальти на Оздоеве не увидели ни Вилков, ни его помощники у мониторов. Егоров признал ошибку, хотя и попытался защитить своих подчинённых: «После просмотра видео с Оздоевым в начале матча департамент считает, что это пенальти, но есть протокол VAR. Самый сложный момент за все туры».
13 тур, «Динамо» – «Краснодар» – 1:1
Отработав на видеоповторах в скандальном матче «Зенит» – «Ростов», Вилков на следующий день в поле обслуживал матч «Динамо» – «Краснодар». Игра не обернулась скандалом чисто из-за непопулярности участвовавших в ней команд, хотя дискуссионных эпизодов было не меньше, чем вчера. В середине второго тайма и Каборе наиграл то ли на прямую красную, то ли на вторую жёлтую, в чужой штрафной был сбит Ари (Роман Широков при разборе назвал его падение 100-процентным пенальти). Даже странно, что после матча в твиттере «Краснодара» без подписи появилось видео только одного момента в концовке встречи с фолом на Спайиче.
«Для меня это нарушение, не знаю даже, как подобрать слово, оно глупое. Если помните, у Каборе совсем недавно был похожий эпизод. Арбитру всегда тяжело принимать решение, когда ноги футболистов оторваны от газона. Я во время матча даже не обратил внимания, потом мне прислали повтор, и я убедился, что это 11-метровый. Вилков обязан был назначать пенальти», – прокомментировал Егоров.
Обязан, но не должен. Уже через тур нижегородский судья был назначен на главный матч тура, а чем это закончилось – вы ещё не забыли и не забудете долго. Тем более Вилков наверняка скоро снова напомнит о себе: он только в одной игре из восьми обошёлся без недовольств и возмущений общественности и только в одной из прокомментированных Егоровым игр не допускал результативных ошибок (а ведь был ещё матч «Оренбург» – «Сочи»).
«Здесь правила игры для кого-то равнее». Даже VAR не помешал судье Вилкову поджечь РПЛ
При подготовке публикации использованы материалы «СЭ» и Sport24.