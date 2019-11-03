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Вилков – непотопляемая катастрофа. Лишь в одном из 8 матчей его судейство никого не возмутило

Идём прямо по списку с первого тура до 15-го и вместе с нижегородским арбитром погружаемся на дно качества судейства.
Фото: Газета.ru
У Михаила Вилкова репутация плохого и даже ангажированного арбитра, но в профессиональной среде не руководствуются стереотипами, объёмом хэйта от болельщиков и прочем, основываясь лишь на фактах и оценках работы. Но и тут у судьи, почему-то получившего назначение на главный матч 15-го тура, всё плохо.

Нижегородец очень часто работает на ВАР, но и в поле отсудил 8 матчей в сезоне. И почти все сложились так, что решения Вилкова после матча обсуждали не меньше, чем действия игроков.

1 тур, «Локомотив» – «Рубин» – 1:1

В первом тайме Вилков назначил в ворота «Рубина» пенальти, который Антон Миранчук пробил в перекладину. Казанцы повозмущались, но глава ДСИ Александр Егоров назвал 11-метровый чистым. Куда интереснее момент с голом «Локомотива».



«Вчерашняя ситуация – никто бы не понял, если бы гол не был засчитан. Игрок изначально стоял в метре от стенки. Футболист делает движение, пока мяч еще в игре. Формально, по букве закона, это нарушение. Но тем не менее», – великолепная формулировка от руководителя судейского корпуса. «По закону нарушение, но…» – звучит как индульгенция для несоблюдения правил.

Они летом изменились: теперь «любой игрок команды, выполняющей свободный или штрафной удар, обязан находиться на расстоянии не менее одного метра от «стенки», если она состоит из как минимум трех игроков».

Вилков – непотопляемая катастрофа. Лишь в одном из 8 матчей его судейство никого не возмутило


На скрине же игрок «Локомотива» ещё до удара пытается ворваться в стенку и ведёт борьбу с футболистом «Рубина» за позицию. Вилков гол засчитывает, «Локомотив» выходит вперёд.

3 тур, «Тамбов» – «Спартак» – 2:0

Во втором туре Вилков работает ассистентом ВАР на «Динамо» – «Рубин», а затем возвращается в поле и снова привлекает к себе внимание. На 25-й минуте Фернандо, пробивая штрафной, попадает в руку Килину. Увы, момент не попал в видеообзоры «Матч ТВ» и «Матч Премьер», потому здесь придётся ограничиться скрином момента с неназначенным пенальти.



И цитатой Егорова: «Момент с попаданием мяча в руку после удара Фернандо со штрафного — это фол и желтая карточка однозначно. А объяснение, что рука не увеличила объем, не применяется — было явное движение руки к мячу». Фиксируем: глава ДСИ признаёт вторую результативную ошибку судьи в двух матчах.

А вот эпизод с падением Зобнина и арбитр, и его начальник расценили как чистую игру, что тоже крайне сомнительно. Бывший арбитр и ТВ-эксперт Игорь Федотов считает, что это пенальти.



5 тур, «Арсенал» – «Уфа» – 1:1

Ну, хотя бы тут не придётся искать видео, скрины и цитаты – первый и пока последний матч Вилкова, где про фигуру арбитра не вспоминали.

6 тур, «Оренбург» – «Сочи» – 1:1

Ненадолго. После игры в Оренбурге все смеялись над моментом, в котором тренер хозяев Платон Захарчук спародировал арбитра и показал ему в ответ воображаемую карточку, но в итоге получил красную.

Однако это совсем не главное. В моменте с подкатом Цаллагова на 13-й минуте Вилков и его ассистент разобрались правильно: всё выглядело как пенальти, но на деле Цаллагов сперва достал мяч, а уже потом сбил Алвеша. А вот на 21-й минуте в другой штрафной Терехов до мяча не добрался и на скорости столкнулся с Заболотным. Лёгкое касание, достаточное для падения и пенальти. «К сожалению, ошибка судьи в очередной раз не в нашу пользу», – прокомментировал после матча Александр Точилин.



9 тур, «Тамбов» – ЦСКА – 0:2

2 тура (возможно, в наказание) Вилков просидел на ВАР, а затем отправился в Саранск и устроил очередной скандал. Правда здесь, несмотря на бурю негодования общественности, Вилков по мнению Александра Егорова отсудил без ошибок, удалив Чуперку и назначив в ворота «Тамбова» пенальти.



«Пенальти, который реализовал Чалов, абсолютно по делу — даже не обсуждается. Это игра рукой. Чуперка получил предупреждение за демонстративное несогласие с решением арбитра. После этого допустил нецензурное выражение, за что сразу получил красную карточку. Дело направлено в КДК».

Игроку «Тамбова», установившему рекорд по удалениям, ещё и впаяли 2-матчевую дисквалификацию, а Вилков послушал обвинения от Григоряна в симпатии к топ-клубу, получил тонну хэйта от тех, кто не болеет за ЦСКА, и продолжил работать дальше.

11 тур, «Локомотив» – «Зенит» – 1:0

На ВАР тоже не прошло без шероховатостей: Мурад Мусаев разнёс видеоарбитров и Безбородова за отсутствие реакции на падение Берга в матче с ЦСКА. В следующем туре Вилков был уже главным арбитром, и его видеоассистенты спасли. Не от страстного монолога Смолова, но не это главное – гол «Локо» был отменён по делу из-за фола Мариу. Первоначальную ошибку арбитра в поле Егоров объяснил неправильным ракурсом Вилкова.



В концовка ВАР снова вмешался: судья дал доиграть эпизод, а потом отменил гол «Зенита» за игру рукой Сутормина.

Однако в самом начале встречи, на первой минуте, пенальти на Оздоеве не увидели ни Вилков, ни его помощники у мониторов. Егоров признал ошибку, хотя и попытался защитить своих подчинённых: «После просмотра видео с Оздоевым в начале матча департамент считает, что это пенальти, но есть протокол VAR. Самый сложный момент за все туры».



13 тур, «Динамо» – «Краснодар» – 1:1

Отработав на видеоповторах в скандальном матче «Зенит» – «Ростов», Вилков на следующий день в поле обслуживал матч «Динамо» – «Краснодар». Игра не обернулась скандалом чисто из-за непопулярности участвовавших в ней команд, хотя дискуссионных эпизодов было не меньше, чем вчера. В середине второго тайма и Каборе наиграл то ли на прямую красную, то ли на вторую жёлтую, в чужой штрафной был сбит Ари (Роман Широков при разборе назвал его падение 100-процентным пенальти). Даже странно, что после матча в твиттере «Краснодара» без подписи появилось видео только одного момента в концовке встречи с фолом на Спайиче.



«Для меня это нарушение, не знаю даже, как подобрать слово, оно глупое. Если помните, у Каборе совсем недавно был похожий эпизод. Арбитру всегда тяжело принимать решение, когда ноги футболистов оторваны от газона. Я во время матча даже не обратил внимания, потом мне прислали повтор, и я убедился, что это 11-метровый. Вилков обязан был назначать пенальти», – прокомментировал Егоров.

Обязан, но не должен. Уже через тур нижегородский судья был назначен на главный матч тура, а чем это закончилось – вы ещё не забыли и не забудете долго. Тем более Вилков наверняка скоро снова напомнит о себе: он только в одной игре из восьми обошёлся без недовольств и возмущений общественности и только в одной из прокомментированных Егоровым игр не допускал результативных ошибок (а ведь был ещё матч «Оренбург» – «Сочи»).

«Здесь правила игры для кого-то равнее». Даже VAR не помешал судье Вилкову поджечь РПЛ

При подготовке публикации использованы материалы «СЭ» и Sport24.


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Теги: Вилков Зенит ЦСКА Локомотив Спартак
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