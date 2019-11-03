Вилков – непотопляемая катастрофа. Лишь в одном из 8 матчей его судейство никого не возмутило

Идём прямо по списку с первого тура до 15-го и вместе с нижегородским арбитром погружаемся на дно качества судейства.

Фото: Газета.ru