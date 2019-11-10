Федотов: как обычно посмотрят повтор и скажут, что были пенальти, но нам очков это не добавит

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов остался недоволен работой арбитра Михаила Вилкова в матче с "Уфой" (0:0), который по мнению тренера не назначил два пенальти в ворота соперника.

Фото: Александр Вильф / Р-Спорт

- Понравилась ли игра? Чему тут нравиться? Нули на табло. Шаг вперед мы сделали, очко заработали. Хорошо комбинировали, не хватало точности с фланговых передач. Не смогли доиграть до конца свои моменты. Опять же, есть правила игры, когда человек вводит мяч руками в своей штрафной, потом бьют локтем и разбивают лицо Деспотовичу на последних минутах. Это чистый пенальти и удаление. Сейчас как обычно посмотрят повтор и вынесут вердикт, что да, там был пенальти и там был пенальти. Но нам очков это не добавит. Не знаю, перед кем мы провинились, но дома, на мой взгляд, неадекватное судейство. Опять мне скажут, что нужно заниматься своими делами, тренировочными. Мы тренируемся, чего-то не хватает, но, тем не менее, существуют правила игры в футбол, которые все должны соблюдать, - сказал Федотов в эфире телеканала "Матч премьер".Споры вызвали два эпизода встречи с участием защитника "Уфы" Александра Пуцко. На 21-й минуте его рука преградила путь мячу, а на 87-й Пуцко локтем попал в лицо Джордже Деспотовичу.