Бывший нападающий "Локомотива" Максим Бузникин поделился мнением о перспективах полузащитника "железнодорожников" Алексея Миранчука в сильном европейском чемпионате.
"Считаю, он сам должен это решить. И если Алексей поймёт, что ехать нужно, то, конечно, стоит попробовать. А в том, что он футболист хороший, нет никаких сомнений. С моей стороны давать ему советы будет странно. В матчах с "Ювентусом" он проявил себя ярко, дважды забил.
Сейчас Миранчук является лидером "Локомотива", но сложно сказать, насколько он в этот момент готов к отъезду в сильный европейский чемпионат, поскольку в его игре есть как плюсы, так и минусы, над которыми необходимо работать", - цитирует Бузникина "RT на русском".
Бузникин: если Ал. Миранчук поймёт, что нужно ехать в Европу, стоит попробовать
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»