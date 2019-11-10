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Влашич: в следующих матчах Чалов продолжит забивать

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу над "Сочи" (3:2) в рамках 16-го тура РПЛ и поделился мнением, что дальше Фёдору Чалову будет легче
Фото: Rusfootball.info
— Это отличная победа, волевая. Это важно для того, чтобы мы успокоились. На поле я не чувствовал, что соперник настолько был близок к нам [по уровню игры], просто мы подарили ему два гола. Первый ошибка защитников, второй пенальти. Но во втором тайме мы показали, кто является лучшей командой на поле.

Что поменялось во втором тайме? Да ничего. Мы забили два быстрых гола, а потом уже все складывалось для нас достаточно просто.

— Что думаете о судействе?

— Не думаю, что пенальти был. Но в футболе всегда разные мнения. Момент с попаданием мяча в руку соперника я не видел, но ребята в команде сказали, что вот там пенальти все-таки был.

Чалов забил? Это был шикарный гол. Такие мячи придают уверенности, теперь ему будет намного проще. Думаю, в следующих матчах он продолжит забивать. А мне, как и всем в команде, будет проще играть с ним, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info


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Теги: Влашич ЦСКА Сочи
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