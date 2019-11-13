Президента "Оренбурга" Владимир Кияев прокомментировал информацию о том, что главный тренер Владимир Федотов может возглавить "Сочи".
"Относительно появившейся в ряде СМИ информации о главном тренере "Оренбурга" Владимире Федотове и его переходе в другой клуб, сообщаю, что на данный момент никаких предложений мы не получали, у Владимира Федотова действующий контракт. Тренерский штаб ФК "Оренбург" отлично проявил себя, показывает хорошие результаты. Владимир Федотов доказал, что может эффективно решать поставленные задачи в условиях достаточно ограниченного бюджета, поэтому не исключаю возможности обращения в наш клуб и не только со стороны ФК "Сочи". В случае предметного предложения рассмотрим и обсудим его, но пока никакой информации по этому поводу у нас нет", — приводятся слова Кияева на официальном сайте клуба.
Президент "Оренбурга": мы не получали никаких предложений по Федотову
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