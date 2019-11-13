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Суд отклонил иск Алдонина к МВД о взыскании 47 млн рублей за волокиту

Замоскворецкий суд Москвы отказал в удовлетворении иска экс-игрока ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина о взыскании 47,3 млн рублей у МВД. Об этом сообщает РАПСИ.

Алдонин требовал такую сумму за волокиту и ошибки следствия, которое с июля 2014 года занимается делом о хищении средств экс-игрока в банке "Замоскворецкий".

"В исковом заявлении истца отказать", — сказала судья.

В 2013 году Алдонин перевел на свой счет в банке 1,5 млн долларов, однако средства ему не поступили: часть перечислили на счет некоего Романа Щербакова, а часть якобы выдали самому футболисту.

Узнав после лишения банка лицензии в июле 2014 года о хищении его средств, футболист обратился с заявлением в УВД по ЦАО Москвы. В 2015 году обвинение в хищении было предъявлено бывшим председателю правления банка Илье Бударину, топ-менеджеру Ирине Павловой и ее брату Янису Павлову. Бударин в итоге был приговорен к 3,5 годам лишения свободы, а остальные фигуранты дела по-прежнему находятся в розыске.

Алдонин полагает, что следователи утратили важные улики по делу и позволили фигурантам дела вывести похищенные активы.

Позднее Алдонин выиграл иск по делу против банка "Замоскворецкий", и имущество Щербакова было выставлено на торги, чтобы возместить ущерб.

Также Замоскворецкий суд рассматривает аналогичные иски к МВД экс-футболистов Дмитрия Хохлова, Юрия Никифорова, Андрея Каряки, Дмитрия Кириченко. Такой же иск к МВД подал Дмитрий Сычев, возобновивший карьеру футболиста.


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Теги: Алдонин
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