Бывший председатель судейского комитета РФС Николай Левников рассказал, чем будет заниматься в созданной в УЕФА комиссии по развитию судейства.
"В УЕФА создана комиссия по развитию судейства в Европе. Туда вошли 15 человек из различных стран, которые будут заниматься разными направлениями развития судейства: женский футбол, детские соревнования, футзал и так далее.
По разговорам с Роберто Розетти, я буду заниматься курированием стран Восточной Европы, бывших стран СССР. Это большая работа, которая будет требовать выездов в эти страны. Это связь с руководителями судейских организаций, приглашение на семинары и сборы, ежемесячный отчет о том, как судят арбитры, нужно будет предоставлять информацию в судейский комитет УЕФА.
В России остается экспертная судейская комиссия, которую я возглавляю. Было предложено стать национальным инструктором. Пока не знаю, как это будет работать. Но в Европе это лица, которые имеют образовательные функции: обучают новых судей на специальных курсах и семинарах.
Это было обоюдное решение (уйти с поста председателя комитета). Чтобы решить задачи в полном объеме, нужны рычаги, финансы. Такой руководитель, как Ашот Хачатурянц, поможет найти средства для развития судейства в регионах и выведения наших судей на профессиональные рельсы.
К тому же у нас в комитете была готовая программа, но она почему-то не работала в полном объеме. Мне очень понравилось заявление Ашота Рафаиловича, что все документы теперь будут работать", — цитирует Левникова РБ-Спорт.
Левников: Хачатурянц поможет найти средства для развития судейства в России
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