Газинский: хочу вернуться в сборную, все будет зависеть от меня (видео)

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский прокомментировал победу над "Ростовом" (1:0) в товарищеском матче, передает корреспондент Rusfootball.info.

Фото: ФК "Краснодар"

- Рад вернуться. Моя форма далека от оптимальной, есть над чем работать. Во всех аспектах. Сегодня нужно было почувствовать игровой ритм, связь с ребятами, поэтому очень рад сыграть.- Сегодня была товарищеская встреча, была ротация. Матчи с "Ростовом" носят принципиальный характер. Задача была не получить травму в первую очередь и порадовать болельщиков. Что касается качества игры, то не все получалось. Ряд футболистов уехали в сборные. Со временем будем прибавлять.- Мы еще вернулись не до конца. На самом деле не было никакой принципиальности. Хотелось проверить свое состояние, ни на кого другого не смотрю.- Забив первый мяч, хотелось еще забить, но не все получалось. И у "Ростова" хорошие футболисты, умеют играть в футбол, стараются. Качество игры не очень, но все равно выиграли.- Нет, перед игрой не видел его, после игры он уже убежал. Не успели.- Изначально планировал тайм сыграть, но поговорили с главным тренером и состояние позволило сыграть всю игру. Не скажу, что играл через немогу. Форма далека от оптимальной. Делаю все, чтобы быстрее восстановиться. Была задача плечо восстановить, теперь нужно набирать игровой ритм. Все зависит от меня.- Безусловно, болезненное поражение. На Евро не будет простых соперников. С такими командами, которые борются за чемпионство, на Евро и придется играть - с Бельгией, Англией и всеми остальными. Подбор их футболистов очень силен.- Опять же, все будет зависеть от меня. Хочу вернуться, конечно. Впереди чемпионат Европы, поздравляю парней с выходом. Это одно из самых важных событий. Сейчас мне нужно вернуться на свой уровень, а тренерский штаб сборной будет решать.