В "Крыльях Советов" рассказали о предложении Соболеву из Италии

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал информацию об интересе к форварду команды Александру Соболеву со стороны европейских клубов: из Англии, Германии, Италии и Турции.

Фото: официальный сайт ФК "Крылья Советов"