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В "Крыльях Советов" рассказали о предложении Соболеву из Италии

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал информацию об интересе к форварду команды Александру Соболеву со стороны европейских клубов: из Англии, Германии, Италии и Турции.
Фото: официальный сайт ФК "Крылья Советов"
"Интерес к Соболеву есть. Летом было предложение из Италии, которое нас не устроило. Так что до конкретики тогда не дошло.

Мы хотели бы сохранить Александра до окончания сезона в нашей команде. И сам он хочет помочь клубу, где он раскрылся. Так что у нас в этом плане хороший диалог с ним. Соболев — адекватный парень, он понимает, что ему надо играть и доказывать, доказывать, доказывать. Контракт с "Крыльями Советов" у него действует еще долго", — сказал Шашков в беседе с Sport24.

Срок соглашения Соболева с "Крыльями" рассчитан до декабря 2021 года. В текущем сезоне он забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 16 матчах РПЛ. Сумма отступных за форварда составляет 2 млн евро.


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Теги: Соболев Крылья Советов Шашков
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