"Рубин" сделал предложение "Нефтехимику" по трансферу полузащитника Дениса Макарова. Игроком ещё интересуется ЦСКА, но переговоры проходят тяжело.
В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 19 матчах Футбольной национальной лиги, в которых стал автором 11 забитых мячей (два — с пенальти), а также получил шесть жёлтых и одну красную карточку. В настоящий момент хавбек занимает третье место в списке лучших бомбардиров турнира.
"Чемпионат"
"Рубин" сделал предложение "Нефтехимику" по трансферу Макарова
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