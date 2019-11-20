Ротенберг звал Федотова в "Сочи", но тот отказался. На днях олигарх лично позвонил Бердыеву

Журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале рассказал о выборе нового главного тренера футбольным клубом "Сочи" после отставки Александра Точилина.

Фото: ФК "Ростов"

"Ротенберг звал Федотова в "Сочи", но тот отказался. На днях олигарх лично позвонил Бердыеву, чтобы не подвести Путина. Курбан уже выбирает дом на море.



По состоянию на вечер вторника Федотов был номером 1 в списке Ротенберга. Но он отказался — тренер не может оставить проект в Оренбурге. Он был готов к переговорам только зимой, причём без обязательств.



Так рисковать близкий к Путину олигарх не мог. Они встречались летом и президент дал указание "лучше развивать футбол в Сочи". В итоге Ротенберг лично набрал Бердыеву, тогда как с Федотовым общались через посредников.



Курбан уже выбирает себе дом на море. В среду один из близких к тренеру игроков отправил приятелю из "Сочи" смс: "У вас Бердыев с зимы". Приход Курбана стал как никогда осязаемым.



Изначально было несколько вариантов: Хохлов, Вайсс, Петреску. Но после отказа Федотова Ротенберг выбрал Бердыева, хоть в их отношениях и есть сложности. Нужно было срочно исправлять ситуацию, дебютант РПЛ близок к попаданию в "лучшую лигу мира". Вылететь в свой первый сезон будет позором перед первым лицом страны.



При этом Курбан как и Федотов не был готов принять команду сразу, только в зимнюю паузу. Это не в его правилах, "Ростов" он брал зимой, а "Рубин" летом. Но по крайней мере с Бердыевым договорились, что он точно возглавит "Сочи". Ротенбергу срочно нужен спаситель", - написал Карпов.