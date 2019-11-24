Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев после матча 17-го тура РПЛ с "Краснодаром" подверг критике работу судейской бригады во главе со Станиславом Васильевым.
"Неплохая игра с нашей стороны. Сумели вернуться в нее со счета 0:2, проявили и характер, и старание, и умение, по голевым моментам превзошли соперника. Если говорить объективно, мы не заслуживали поражения в этом матче и упрекнуть команду нам не в чем. Повторю, с нашей стороны это была качественная игра. А вот к работе арбитра есть серьезные претензии. Ключевой момент — это нарушение правил на Игоре Горбатенко, когда он выходил один на один с голкипером «Краснодара». Со стороны защитника был толчок в спину и именно это помешало Горбатенко нанести акцентированный удар. Это фол. Без вариантов. А поскольку эпизод был в штрафной площади, соответственно, пенальти. Но он назначен не был. Все это происходило при счете 1:2, дальше выводы делайте сами. Ну и пенальти в наши ворота, который был назначен, но не был реализован, тоже ошибка со стороны судейской бригады. Говорил и скажу еще раз: играть не только против соперника, но еще и выдерживать давление, бороться с ошибками со стороны судей сложно", - цитирует Аджоева Sport24.
Президент "Арсенала": к работе арбитра матча с "Краснодаром" есть серьезные претензии
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