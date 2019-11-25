Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в октябре провело проверку шестерых футболистов, выступающих за клубы РПЛ. Как сообщает ТАСС, в их число вошли голкипер "Динамо" Антон Шунин и нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов.
Это тестирование стало для 32-летнего Шунина первым в 2019 году. 19-летней Сулейманов прошел проверку на допинг во второй раз.
Кроме того, в прошлом месяце РУСАДА протестировало полузащитника "Динамо" Вячеслава Грулева (второй раз за год), защитника "Краснодара" Сергея Петрова и игроков молодежной команды "Спартака" Дмитрия Маркитесова и Даниила Петрунина.
Были также проверены и двое футболистов из ФНЛ — полузащитник Игорь Лебеденко и нападающий Иван Сергеев (оба — "Торпедо").
РУСАДА в октябре протестировало шестерых футболистов клубов РПЛ
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